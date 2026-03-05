Hable con elPrograma

05 mar 2026 Actualizado 16:53

Britney Spears es arrestada en California por conducir presuntamente bajo los efectos del alcohol

La cantante ya fue liberada y está previsto que comparezca ante el tribunal el 4 de mayo.

BEVERLY HILLS, CA - FEBRUARY 11: Singer Britney Spears walks the red carpet at the 2017 Pre-GRAMMY Gala And Salute to Industry Icons Honoring Debra Lee at The Beverly Hilton Hotel on February 11, 2017 in Beverly Hills, California. (Photo by Scott Dudelson/Getty Images) / Scott Dudelson

BEVERLY HILLS, CA - FEBRUARY 11: Singer Britney Spears walks the red carpet at the 2017 Pre-GRAMMY Gala And Salute to Industry Icons Honoring Debra Lee at The Beverly Hilton Hotel on February 11, 2017 in Beverly Hills, California. (Photo by Scott Dudelson/Getty Images)

Matheo

La cantante estadounidense Britney Spears fue arrestada este miércoles en California por conducir presuntamente bajo los efectos del alcohol.

La cantante fue esposada por la Patrulla de Carreteras de California alrededor de las 9:30 p. m., y el departamento del sheriff la recibió alrededor de las 3 a. m.

Spears fue liberada de su tutela de 13 años en 2021 y desde entonces ha mantenido un perfil bajo.

Fue liberada de la cárcel alrededor de las 6 a. m., según los registros de los reclusos.

Según el acta de arresto, ya fue liberada y está previsto que comparezca ante el tribunal el 4 de mayo.

La estrella del pop vendió recientemente su catálogo de canciones y una cantidad indeterminada de otros derechos a la empresa Primary Wave.

En enero, escribió en una publicación de Instagram, posteriormente eliminada, que “nunca volverá a actuar en Estados Unidos por razones extremadamente delicadas”.

