Juanes lanza su álbum ‘JuanesTeban’: “Me siento tan afortunado, qué plenitud”

Juanes, músico y cantautor colombiano, lanzó su anticipado décimo segundo álbum ‘JuanesTeban’ en el que explora tanto la oscuridad como la luz, la cumbia y el rock, la espiritualidad y el romance pasional, letras cargadas de optimismo y alegría junto con una profunda vulnerabilidad emocional.

En conversación con 6AM W, el artista paisa habló sobre ese momento difícil en su carrera en el que “después de muchos años de trabajo, de muchos viajes, yo creo que llegó un momento, digamos de, sí, como tú lo mencionas, de bloqueo y de un cansancio absoluto, en un momento en donde casi que odiaba mi mi mi propio arte, el hecho de salir a cantar y de tocar, y yo creo que eso es una cosa muy triste”.

“Estamos hablando de dieciséis años, literal, dieciséis años, en donde yo he venido como en esa reconstrucción lentamente a través de mis discos, a través de mis giras, a través de mi crecimiento personal también, y afortunadamente hoy puedo sentarme aquí, presentar estas canciones, y decir, Dios mío, gracias, porque todo esto que me ha pasado también ha sido una oportunidad para para estar en un lugar donde me siento increíble y pleno y agradecido con la música y con la vida, y sobre todo conectadísimo con con mi esencia”, agregó.

Lea también: Britney Spears es arrestada en California por conducir presuntamente bajo los efectos del alcohol

Para él “las canciones que están en este álbum, y otra vez volver como a sentir que soy yo, y por eso, digamos, Juan Esteban no es un capricho para nada como álbum, es realmente mi nombre, pero es porque también incluye y abraza a Juanes, es como mi nombre real es este desde muy pequeño, y mis papás, mis hermanos, todos me decían Juanes, mis amigos del colegio, y fue como un cariño que se fue quedando como una marca para para mi carrera solista, pero hoy en día soy Juanes, y también, y obviamente, Juan Esteban, que que abraza como todo lo que lo que soy en este álbum”.

“Justamente es eso, es ese caleidoscopio de todas esas emociones, y todas esas músicas que de alguna manera siempre han estado al lado mío, desde la cumbia, hasta el rock, hasta la música colombiana del interior, la música andina, en fin, todo lo que a mí me ha llenado están estas canciones, y también la vulnerabilidad, la posibilidad de poder hablar de mis cosas personales con tranquilidad, y y que siento que esta vulnerabilidad se vuelve como una fortaleza, me me hace sentir muchísimo mejor hoy como persona que hace que hace años atrás”, afirmó.

Le puede interesar: Los barranquilleros Shakira y Beéle estrenan su nueva y esperada colaboración “Algo tú”

Confiesa que “este álbum en general fueron tres años de prereproducción, de grabación, de composición”.

“Yo siento realmente que vengo hace varios años como que sintiéndome mucho mejor y la luz y encontrando un camino, pero me siento tan afortunado de poder estar acá hoy y decir, ah, que plenitud la que siento, que alegría, que conexión, que que agradecimiento por el público, con todas las oportunidades que he tenido de viajar y hacer shows por por todo el mundo y sentir que la gente está ahí conmigo, que me acompañan, que han estado siempre a pesar de los momentos personales que yo he podido tener o no, pero que ellos han estado ahí y me han me han dicho, ey, pilas hermano, que estamos contigo. Para mí eso es la cosa increíble, es el mejor premio y reconocimiento”, confesó.

Juanes estará de gira con su ‘Juanes World Tour 2026’, que incluirá presentaciones en varias ciudades de México, como Guadalajara, Monterrey y San Luis Potosí; en San José, Costa Rica; un esperado regreso a Europa; una extensa gira de 29 fechas por arenas y teatros en Norteamérica; y el cierre en casa, en Bogotá, el 20 de noviembre en el Movistar Arena.