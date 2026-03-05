Los barranquilleros Shakira y Beéle estrenan su nueva y esperada colaboración “Algo tú”

MEXICO CITY, MEXICO - FEBRUARY 27: Singer Shakira performs during a Concert at Foro GNP on February 27, 2026 in Mexico City, Mexico. (Photo by Medios y Media/Getty Images) / Medios y Media

Los barranquilleros Shakira y Beéle presentaron este miércoles su nuevo sencillo “Algo tú”.

Ambos artistas presentaron esta colaboración el pasado domingo 1 de marzo ante 400.000 personas en el Zócalo de la Ciudad de México.

La canción es una fusión latina y afro, con el sonido de la gaita colombiana.

Esta es la segunda colaboración entre Shakira y Beéle, tras trabajar juntos en 2025 en la versión de “Hips Don’t Lie” junto a Ed Sheeran para la serie Spotify Anniversary en celebración de los 20 años de su álbum ‘Oral Fixation, Vol. 2′. del 2005.

Shakira se prepara para su próxima presentación gratuita en la Playa de Copacabana, en Río de Janeiro, en el marco del concierto ‘Todo Mundo No Rio’ el sábado 2 de mayo.

‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ fue nombrado recientemente por la revista Billboard como la “gira hispana más taquillera de todos los tiempos”, que alcanzó ventas por $421,6 millones de dólares e incluyó 82 shows en los Estados Unidos y Latinoamérica, con más de 3,3 millones de asistentes.

Además, la colombiana es una de las nominadas al Salón de la Fama del Rock and Roll 2026.