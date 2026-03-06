Director de ‘El señor de los anillos’ recibirá la Palma de Oro honorífica en el Festival de Cannes

El cineasta neozelandés Peter Jackson será galardonado con la Palma de Oro honorífica del Festival de Cannes 2026, en su edición número 78.

El director, escritor y productor de la trilogía de ‘El Señor de los Anillos’ y de ‘El Hobbit’ recibirá este honor el 12 de mayo en la ceremonia de apertura del festival.

“Ser honrado con una Palma de Oro honoraria en Cannes es uno de los mayores privilegios de mi carrera”, dijo.

“Cannes ha sido una parte importante de mi trayectoria cinematográfica. En 1988, asistí al Mercado del Festival con mi primera película, “Mal Gusto”, y en 2001 proyectamos un avance de “La Comunidad del Anillo”, ambos hitos importantes en mi carrera. Este festival siempre ha celebrado el cine audaz y visionario, y estoy inmensamente agradecido al Festival de Cannes por ser reconocido entre los cineastas y artistas cuyo trabajo sigue inspirándome”, afirmó.

Jackson se une a otros ganadores de este premio como Jodie Foster, Meryl Streep, Robert De Niro y Tom Cruise.

El festival tendrá lugar del 12 al 23 de mayo y su cartel se dará a conocer en París el 9 de abril.