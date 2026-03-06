Israel asegura que bombardeó el “bunker” del guía supremo iraní, en Teherán

El fallecido líder supremo de Irán, Alí Jamenei. EFE/ Leader Office Handout / LEADER OFFICE HANDOUT ( EFE )

El Ejército israelí anunció que golpeó este viernes 6 de marzo en el centro de Teherán, en bombardeos de que participaron unos 50 aviones de combate, el bunker que era utilizado por el guía supremo iraní, Ali Jamenei, quien murió el 28 de febrero en el primer día de la ofensiva israelo-estadounidense en Irán.

“El bunker militar subterráneo, situado bajo el complejo que alberga la dirección del régimen, en el centro de Teherán, estaba destinado a ser utilizado por el guía supremo como centro seguro de comando de urgencia”, declaró el ejército en un comunicado.

Ali Jamenei murió “antes de poder utilizar el bunker” durante los bombardeos, “pero el complejo siguió siendo utilizado por altos responsables del régimen iraní”, agregó el ejército.

El Ejército precisó que unos 50 aviones de combate participaron en bombardeos contra la red subterránea que se extiende bajo “numerosas calles en en el centro de Teherán, y tiene múltiples entradas y salas de reunión para altos responsables del régimen terrorista iraní”.

El guía supremo murió en su complejo por un bombardeo atribuido por el Pentágono a la aviación israelí.

El presidente estadounidense, Donald Trump, subrayó que la operación se basó en parte en informaciones suministradas por los servicios de inteligencia estadounidenses.

El jueves, el jefe de estado mayor del Ejército israelí, el teniente-general Eyal Zamir, declaró que en ese bombardeo, en “40 segundos, unos 40 altos responsables del régimen de terror iraní fueron eliminados”, incluido el guía supremo.

