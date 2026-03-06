Hable con elPrograma

06 mar 2026 Actualizado 13:16

Internacional

Irán afirma que atacó bases de Estados Unidos en Kuwait y promete más bombardeos

Tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el sábado, en la que murió el líder supremo Alí Jamenei, Teherán respondió atacando a los países del Golfo, apuntando especialmente contra las bases militares e intereses de Washington en la región.

AFP

El ejército de Irán declaró el viernes que atacó bases de Estados Unidos en Kuwait y aseguró que redoblará la presión con más bombardeos.

“En las últimas horas, varios tipos de drones destructivos de las fuerzas terrestres del ejército apuntaron contra un buen número de bases del ejército estadounidense en Kuwait”, declaró el ejército, según la televisión estatal iraní.

Lea también: Tensiones en Oriente Medio disparan el valor del petróleo

“Esos ataques continuarán en las próximas horas”, agregó.

Tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el sábado, en la que murió el líder supremo Alí Jamenei, Teherán respondió atacando a los países del Golfo, apuntando especialmente contra las bases militares e intereses de Washington en la región.

Compartir