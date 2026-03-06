Hable con elPrograma

Aumentan a 217 los muertos desde el lunes 2 de marzo en los ataques israelíes a Líbano

Líbano se vio arrastrado el lunes a la guerra de Israel contra Irán cuando el grupo libanés proiraní Hezbolá lanzó un ataque contra Israel, que respondió con una campaña de ataques masivos.

Beirut, Líbano. Foto: Stringer / picture alliance via Getty Images / picture alliance

Beirut, Líbano. Foto: Stringer / picture alliance via Getty Images

EFE

El balance de los ataques israelíes a Líbano desde el lunes asciende a 217 muertos y 798 heridos, anunció el viernes el ministerio de Sanidad libanés.

Un balance anterior del Ministerio, publicado el jueves por la noche, hablaba de 123 muertos y 683 heridos.

Líbano se vio arrastrado el lunes a la guerra de Israel contra Irán cuando el grupo libanés proiraní Hezbolá lanzó un ataque contra Israel, que respondió con una campaña de ataques masivos.

