Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

06 mar 2026 Actualizado 13:18

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Política

Fue vandalizada sede política del Pacto Histórico en Bogotá con mensajes estigmatizantes

La sede también es la casa de la artista Alba Lucia Cano, reconocida militante de ese movimiento político.

Sede política del Pacto Histórico en Bogotá fue vandalizada. Foto: Cortesía

Sede política del Pacto Histórico en Bogotá fue vandalizada. Foto: Cortesía

Juliana De Los Ríos

Bogotá

En la madrugada de este jueves 5 de marzo, la sede política del Pacto Histórico, ubicada en la localidad de Usaquén en el norte de la capital, fue vandalizada con grafittis estigmatizanges en contra de su ideológica.

Las fachada externa de la casa quedó con mensajes en los que se lee: “casa de milisias urbanas”, “guerrillero vota guerrillero”, “no más comunismo”.

Esta casa pertenece a la artista Alba Lucia Cano y también es sede del Pacto Histórico, por lo que los integrantes de este movimiento exigen medidas de seguridad.

“Ponen en riesgo la vida de nuestra compañera y el derecho a la democracia de nuestro proyecto político”, señaló el concejal de Bogotá, José Cuesta.

La artista hizo un llamado de atención a las personas que vandalizaron su casa cultural.

“No podemos hablar de paz y de violencia pero señalando a los demás y no nos damos cuenta que esto es terrorismo por pensar diferente”, agregó Alba Cano, quien pidió prudencia y respeto.

Militantes del Pacto Histórico y habitantes piden a las autoridades garantizar la seguridad de la artista y también convocaron a un jornada de limpieza para la mañana de este sábado 7 de marzo.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
Juliana De Los Ríos

Juliana De Los Ríos

Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir