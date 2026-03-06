Fue vandalizada sede política del Pacto Histórico en Bogotá con mensajes estigmatizantes

En la madrugada de este jueves 5 de marzo, la sede política del Pacto Histórico, ubicada en la localidad de Usaquén en el norte de la capital, fue vandalizada con grafittis estigmatizanges en contra de su ideológica.

Las fachada externa de la casa quedó con mensajes en los que se lee: “casa de milisias urbanas”, “guerrillero vota guerrillero”, “no más comunismo”.

Esta casa pertenece a la artista Alba Lucia Cano y también es sede del Pacto Histórico, por lo que los integrantes de este movimiento exigen medidas de seguridad.

“Ponen en riesgo la vida de nuestra compañera y el derecho a la democracia de nuestro proyecto político”, señaló el concejal de Bogotá, José Cuesta.

La artista hizo un llamado de atención a las personas que vandalizaron su casa cultural.

“No podemos hablar de paz y de violencia pero señalando a los demás y no nos damos cuenta que esto es terrorismo por pensar diferente”, agregó Alba Cano, quien pidió prudencia y respeto.

Militantes del Pacto Histórico y habitantes piden a las autoridades garantizar la seguridad de la artista y también convocaron a un jornada de limpieza para la mañana de este sábado 7 de marzo.

