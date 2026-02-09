Anuncian cambios en la factura del Acueducto en Suba, Chapinero y Usaquén: ¿se modificará la tarifa?

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anunció cambios importantes con la factura del servicio para los ciudadanos de las localidades Suba, Chapinero y Usaquén.

De acuerdo con lo mencionado por la entidad, durante el mes de febrero, la factura de agua la recibirán en un periodo menor a los dos meses, como se venía manejando.

Este cambio es debido a un proceso interno que están realizando desde el Acueducto para mejorar y agilizar la lectura de medidores y la atención a la ciudadanía.

Se trata del proceso conocido como armonización del ciclo de facturación, en el que el valor correspondiente al periodo no facturado se incluirá en la siguiente factura, mostrando el consumo real del servicio sin cobros adicionales.

¿Hay cambios en el precio?

Según la EAAB la armonización de ciclos solo se aplicará a algunos usuarios y no representará modificación en el valor de la tarifa.

La directora de apoyo comercial de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Yahaira Diaz Quesada, explicó que “este proceso tiene como propósito fortalecer la prestación del servicio a la ciudadanía. La armonización de los ciclos de facturación permitirá realizar lecturas de medidores con mayor oportunidad, agilizar la atención de solicitudes y consolidar la confianza de los usuarios. Se trata de un ajuste técnico que se traduce en un servicio más eficiente y oportuno para la ciudad”.

Usuarios afectados serán informados previamente

La entidad aclaró que los usuarios de estas localidades que serán afectados con los cambios de la factura serán informados serán informados previamente por escrito a los usuarios.

“Después de este proceso de armonización, los predios volverán a recibir su factura con la periodicidad bimestral habitual", aseguró la Alcaldía.

Sin embargo, la compañía afirmó que cuenta con equipos sociales en territorio brindando información a la comunidad. Además, están disponibles los siguientes canales oficiales de atención: Acualínea 116 y las redes sociales oficiales de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).

Armonizar los ciclos de facturación del Acueducto

La ciudad está dividida por ciclos de facturación de la EAAB, es decir porciones geográficas por donde se hace la lectura del consumo registrado en los medidores y se factura en periodos de 58 a 62 días.

Siendo así, se detalló que existían ciclos que abarcan zonas geográficas muy amplias y que no están armonizadas con los distritos hidráulicos que suministran el agua.