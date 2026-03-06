Capturan a tres infantes de marina por tortura y muerte de cachorros en batallón de Buenaventura - Foto Policía

Tres infantes de marina fueron capturados por su presunta responsabilidad en un caso de maltrato animal que terminó con la tortura y muerte de dos cachorros dentro de una instalación militar en Buenaventura. El hecho provocó fuerte indignación entre ciudadanos y organizaciones defensoras de animales.

De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron en febrero de 2026 al interior del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 24, ubicado en el sector del aeropuerto de la ciudad.

Las evidencias indican que los militares habrían recogido al canino recién nacido en medio de la vegetación. Meza Gómez lo habría sujetado a la fuerza y agredido; mientras que Fajardo Padilla presuntamente lo atacó con un machete.

Entre tanto, Benavides Alvear es señalado de grabar en video lo sucedido y posteriormente compartir el registro a sus contactos por chats.

Según las indagaciones, los hechos quedaron registrados en videos, material que hizo parte de los elementos recopilados dentro del proceso investigativo.

Los capturados estaban vinculados como funcionarios públicos adscritos a la Infantería de Marina. De acuerdo con la información conocida, dos de los implicados ya habían sido retirados de la institución mediante una orden administrativa de personal, mientras que el tercer capturado fue detenido cuando aún se encontraba activo.

Las detenciones fueron realizadas en un operativo de la Policía Judicial de Carabineros, bajo coordinación del grupo especializado contra el maltrato animal de la Fiscalía General de la Nación.

Los uniformados fueron identificados como Abel José Meza Gómez, Jorge Luis Benavides Alvear y John Sebastián Fajardo Padilla. La Fiscalía los presentó ante un juez penal de control de garantías y les imputó el delito de muerte animal agravada.

Tras conocerse el caso, la Armada Nacional de Colombia, a través de la Fuerza Naval del Pacífico, informó que ordenó adelantar las verificaciones correspondientes y que, de acuerdo con los resultados, se iniciaría la investigación disciplinaria interna.

Las autoridades señalaron que las capturas representan un avance en el esclarecimiento del caso y en la aplicación de la denominada “Ley Ángel”, normativa que busca endurecer las sanciones contra quienes cometan actos de crueldad contra los animales en el país.