Concejales de la capital boyacense reaccionaron a la salida del alcalde Mikhail Krasnov

Concejales de Tunja dieron a conocer su posición al fallo del Consejo de Estado que tumbó la elección del alcalde Mikhail Krasnov.

Tunja

Luego de que el Consejo de Estado confirmara el fallo que declarara la nulidad electoral del alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, para el periodo 2024-2027, las reacciones de algunos concejales de la ciudad no se hicieron esperar.

Julián López Laiton

El concejal Julián López Laiton aseguró que este fallo tenía que darse tarde o temprano y que esta decisión se convierte en un aire nuevo para la ciudad.

“Si había algo que en justicia y en ley tenía que darse y se dio, entonces pienso que en honor a la justicia se había demorado mucho y pues la verdad pienso que es un aire para nuestra Tunja que está rezagada en el tiempo. Nunca un mal proyecto hace triunfador en la ciudad y este proyecto nunca le vi futuro personalmente y comparto lo que dicen muchos de los ciudadanos”, señaló.

López indicó además que la llegada al primer cargo de la ciudad de Krasnov se dio por la apatía que en su momento tenían los ciudadanos a la clase política.

“La gente votó en su momento por apatía a la clase política, pero con la esperanza de que quizás una persona que no, entre comillas, estuviera vinculada hubiera traído un desarrollo importante para la ciudad, desarrollo que nunca se vio en esta administración. Y se vio todo lo de lo mismo”, agregó.

Javier Mesa Fúneme

Por su parte, el concejal Javier Mesa Fúneme enfatizó que este fallo es un parte de tranquilidad para los tunjanos y que ahora se debe elegir a una persona que sea de la capital boyacense.

“Este es un parte de tranquilidad para quienes hemos venido haciendo un ejercicio correcto por parte del Consejo Municipal, quienes hemos tratado de defender los intereses de los Tunjanos y hoy más que nunca hay que creer en las instituciones. El alcalde hizo todo lo posible para burlarse de los Tunjanos, de la justicia colombiana, pero hoy se recibe un fallo que era lo correcto para poder establecer una dinámica diferente en la ciudad de Tunja. Siento que también, desde el otro punto de vista, es un tema complicado para la ciudad porque no se establecen procesos a futuro sino esto genera una ingobernabilidad en la ciudad. Sin embargo, con todo lo que viene pasando en la ciudad es mejor que se vuelva a elegir un alcalde de nuestra capital que sienta nuestra ciudad como tal vez nosotros la hemos sentido desde que estamos acá”, afirmó.

Mesa señaló además que el fallo de nulidad electoral contra el alcalde Karsnov, era algo que se esperaba.

“Por parte del Consejo Municipal y de algunos concejales pues digamos que es algo que se esperaba. Quiero invitar a los tunjanos a guardar la calma y siempre proteger esta tierra que nos ha dado todo y nos ha brindado todo”, indicó.

Laura Silva Roldán

Entre tanto, la concejal Laura Silva Roldán señala que fue justa la decisión del Consejo de Estado en confirmar el fallo de nulidad electoral contra el mandatario de los tunjanos.

“Me parece muy justo, me parece que Mikhail Krasnov nos ha enseñado que no todos los extranjeros vienen a salvarnos sino que realmente hay un tipo de personas que vienen a aprovecharse también de la inocencia de los otros y de esa sensación que tenemos de que alguien va a venir a salvarnos, entonces me siento muy orgullosa del Consejo de Estado, de la justicia colombiana, de que realmente haya unos trámites que se ejecuten y no se puedan dilatar más, no se puedan enredar, no se puedan embolatar. Tenemos una oportunidad de empezar de nuevo y de darle a la ciudad la gobernanza que se merece.”, aseveró.