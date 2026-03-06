Capturan en vías de Boyacá a venezolano buscado por hurto agravado en Bogotá

Una alerta generada en los sistemas de información de Migración Colombia permitió a las autoridades capturar en carreteras de Boyacá a un ciudadano venezolano que era requerido por la justicia colombiana por el delito de hurto calificado y agravado. El hombre tenía orden de captura vigente emitida por el Juzgado 27 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá y fue interceptado cuando se desplazaba por vía terrestre desde Cúcuta con destino a la capital del país.

La operación comenzó cuando los sistemas de control migratorio detectaron la presencia del extranjero y emitieron una alerta que activó un operativo conjunto entre Migración Colombia y la Policía Nacional. Según la información recopilada por las autoridades, el hombre había comprado un tiquete en la Terminal de Transporte Terrestre de Cúcuta para viajar a Bogotá, lo que permitió seguir su ruta y coordinar acciones de verificación en diferentes puntos del trayecto.

Con estos datos, las autoridades instalaron un puesto de control vial en la ruta hacia el centro del país. En medio de las inspecciones realizadas a varios buses que transitaban por la vía, los uniformados lograron ubicar al ciudadano extranjero en un vehículo que atravesaba el departamento de Boyacá. La captura se produjo hacia las dos de la madrugada en carreteras cercanas a Tunja, donde fue identificado y detenido por las autoridades.

Tras su captura, el hombre fue puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requería. De acuerdo con Migración Colombia, este es el segundo caso registrado en 2026 en el que un extranjero es localizado y capturado durante desplazamientos por vía terrestre gracias a alertas migratorias, un mecanismo que permite ubicar personas con procesos judiciales pendientes o con infracciones a la normatividad migratoria en distintas regiones del país.