Invías habilitaría paso provisional en Mendihuaca este fin de semana

Santa Marta

El paso provisional en el sector de Mendihuaca, sobre la vía que comunica a Magdalena con la Guajira, estaría habilitado en los próximos días tras los trabajos adelantados en la zona afectada por las recientes condiciones climáticas. Las labores se desarrollan con el objetivo de restablecer la movilidad en este importante corredor vial del Caribe colombiano.

De acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Vías, los equipos técnicos continúan trabajando para finalizar la obra y permitir el paso de vehículos de manera provisional. La intervención busca brindar una solución temporal mientras avanzan las acciones necesarias para estabilizar completamente el tramo afectado.

Las autoridades indicaron que la habilitación del paso está prevista para el sábado 7 de marzo, siempre y cuando las condiciones del clima lo permitan. Asimismo, pidieron comprensión a los usuarios de la vía frente a los retos que han representado las lluvias para el desarrollo de los trabajos en este sector.

Es de recordar que, El director territorial de Invías Magdalena, Fabián Arango, junto a la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, socializaron a los líderes comunales de la región de Mendihuaca, los trabajos que se realizaron en el territorio para habilitar el paso por este corredor vial.