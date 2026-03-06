Alkilados y Sebastián Yepes reviven ‘Indeleble’, el himno generacional del pop colombiano

Alkilados presenta una nueva versión de “Indeleble” junto a Sebastián Yepes, en un lanzamiento que marca el inicio de su próximo álbum Los Dueños de la Playa 2.

La canción, original de Sanalejo, fue un fenómeno cultural en los años 2000 y hoy regresa con una estética reggae que reafirma la identidad musical de los pereiranos.

Con este estreno, Alkilados abre una etapa creativa que vuelve a ubicar al reggae en el centro de su propuesta sonora.

“Indeleble” funciona como un puente entre dos generaciones del pop colombiano: por un lado, la época dorada de Sanalejo, y por otro, la búsqueda actual de sonidos cálidos y orgánicos que han acompañado el camino de Alkilados desde sus primeros años.

La participación de Sebastián Yepes, vocalista original de la canción, le da al proyecto un peso emocional y simbólico que refuerza la conexión entre pasado y presente.

El primer volumen de Los Dueños de la Playa consolidó a Alkilados como una banda capaz de reinterpretar clásicos desde el reggae sin perder esencia.

De ese álbum surgieron nuevas versiones de canciones como “Cómo te hago entender” y “La Playa”, temas que hoy son parte indispensable de su repertorio y que ampliaron su vínculo con el público.

Aunque “Indeleble” nunca fue sencillo oficial, se convirtió en uno de los mayores éxitos de Sanalejo. El público la adoptó, la hizo crecer y terminó transformándola en un himno generacional, manteniéndola vigente casi dos décadas después. En ese contexto, la colaboración entre Alkilados y Yepes se siente natural: una unión entre territorios, memorias y trayectorias que han marcado al Eje Cafetero dentro del mapa musical colombiano.

Para Juanito, vocalista de Alkilados, la canción tiene un valor personal profundo. Recordó un concierto de Sanalejo en el estadio Palogrande de Manizales, donde compartían tarima con Juanes y Bacilos, una imagen que —según él— “le permitió creer que era posible soñar con un proyecto musical propio”. Esa inspiración temprana explica por qué esta versión debía realizarse junto al intérprete original.

El lanzamiento llega acompañado por un video en formato sesión en vivo, con una estética íntima, cálida y cinematográfica, enfocada en lo orgánico y lo cercano.

Con este estreno, Alkilados marca oficialmente el punto de partida de Los Dueños de la Playa 2 y reafirma el lugar del reggae en su historia musical.