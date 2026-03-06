Alcaldía de Medellín anuncia cierre vial en El Poblado: Cuándo inicia y vías afectadas

De fondo: Vías de Medellín y logo de la Secretaría de Movilidad (Cortesía: Alcaldía de Medellín)

La Alcaldía de Medellín ha anunciado este 6 de marzo de 2026 que, en el barrio El Poblado, se cerrará la carrera 35, debido al avance de las obras del intercambio vial de la avenida 34 con la loma de Los González.

Según reporta este medio, la obra estaría cerca del 34% de su ejecución física, por lo que tomará un tiempo lograr su finalización. El cierre se dará desde el 16 de marzo hasta el 15 de mayo en el tramo comprendido entre la calle 7 sur y el acceso a la urbanización Rincón del Aguacatal.

Durante este tiempo se ejecutarán labores técnicas necesarias para el desarrollo del proyecto, como:

La construcción de redes de aguas, lluvias y canales residuales.

Traslado de postes de alumbrado público y cámaras de seguridad.

Trasplante de un árbol ubicado en la glorieta.

Según las autoridades de tránsito, estas actividades requieren excavaciones profundas y maniobras especializadas, por lo que el cierre busca priorizar que se puedan desarrollar estos procesos de manera eficiente, protegiendo la seguridad tanto de los trabajadores como de los conductores y transeúntes.

“Estas son actividades planificadas, con acompañamiento de la Secretaría de Movilidad y con los debidos permisos. Sabemos que este cierre puede generar incomodidades, pero todo ello es para que podamos avanzar con una obra que mejorará la movilidad en el sector”, expresó la directora del Fonvalmed, Angélica María Arias Loza.

¿Habrá excepciones de tránsito para el paso por la carrera 35, en Medellín?

Durante el tiempo de intervención, se garantizará el acceso controlado a los residentes de las urbanizaciones del sector, permitiendo su movilidad, de manera organizada y segura, y bajo la orientación de personal autorizado.

“Agradecemos la paciencia de todos los que necesitan movilizarse por este sector y los invitamos a usar vías alternas que pueden consultar en nuestras redes sociales. Estaremos facilitando y acompañando la movilidad. Los invitamos a atender las recomendaciones de seguridad vial y las indicaciones de los agentes”, señaló el secretario de Movilidad, Pablo Ruiz.

¿Habrán más cierres viales por obras en Medellín en los próximos meses?

Según informa la Secretaría de Movilidad y el Fondo de Valorización de Medellín (Fonvalmed), durante esta etapa se implementarán otras medidas temporales de manejo de tránsito.

Entre ellas, nuevos cierres viales programados, con el propósito de garantizar condiciones seguras para peatones, conductores y personal en obra, así como la correcta ejecución de los trabajos. Los avisos serán hechos por medio de la página web de la Alcaldía.

Así entonces, la Administración Distrital de Medellín, a través de Fonvalmed, invita a la ciudadanía a:

Planificar sus recorridos con anticipación.

Hacer uso de las rutas alternas.

Atender la señalización dispuesta .

Seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito.

Todo esto comprendiendo que estas acciones temporales son necesarias para avanzar en una infraestructura moderna, segura y eficiente.