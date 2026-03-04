“Condiciones de tres ríos han mejorado, pero las alertas se mantienen en Córdoba”: PMU departamental

Montería

El Puesto de Mando Unificado (PMU) departamental entregó un balance sobre el comportamiento de las principales cuencas hidrográficas de Córdoba, asegurando que las condiciones han mejorado, pero las alertas se mantienen.

De acuerdo con un reciente informe técnico del Ideam y la CVS, “el río San Jorge mantiene alerta roja en su cuenca baja, mientras que su cuenca alta retorna a sus condiciones de normalidad, evidenciando una mejora progresiva. El río Canalete se encuentra en alerta naranja, por lo que continúa el monitoreo permanente de sus niveles”.

“Por otra parte, el río Sinú presenta alerta naranja en su cuenca alta, mientras que en las cuencas media y baja se mantiene la alerta roja, debido a los altos niveles y posibles afectaciones en zonas ribereñas”, agregó.

Las autoridades del departamento calificaron el reporte como “parcialmente positivo”, destacando la disminución gradual de los niveles en algunos puntos. Sin embargo, reiteran que persiste la vigilancia técnica permanente ante la variabilidad climática, el comportamiento de los afluentes y la visión integral de las cuencas.

“El PMU hace un llamado especial a las comunidades ubicadas en zonas ribereñas y en sectores históricamente inundables a mantenerse atentas a los comunicados oficiales de la Gobernación de Córdoba y alcaldías municipales, y adoptar medidas preventivas”, agregaron las autoridades departamentales.