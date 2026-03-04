Autoridades avanzan en la organización para las elecciones del domingo

Cúcuta

La Registraduría Especial de Cúcuta avanza en la organización de las elecciones a Congreso de la República el próximo domingo y para ello ha aumentado el número de mesas de votación para ese fin.

El registrador Diomar Alonso Velásquez dijo a Caracol Radio que “en la ciudad funcionaran 90 puestos de votación, en los corregimientos, en la cárcel y en las diez comunas de la ciudad”.

Indicó el funcionario que “en la actualidad se han establecido 1.995 mesas de votación, y en cada una de ellas se contará con delegados de supervisión para garantizar la transparencia en el ejercicio del sufragio”.

Explicó que el censo de votantes en la actualidad en esta ciudad es de 659.655, de ellos 311.371 son hombres y 348.284 son mujeres.

Las autoridades electorales hicieron un llamado a la ciudadanía para que participen el próximo domingo en el debate donde el país elige los nuevos integrantes de esa corporación.