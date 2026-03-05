Megaoperativo contra la extorsión de cara a las elecciones en 122 cárceles del país
Conozca todos los detalles de cómo se prepara el Inpec para este domingo 8 de marzo.
Daniel Gutiérrez, director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, habló para 6AMW y entregó detalles de cómo van a manejar el marco de las elecciones en las diferentes cárceles del país.
Noticia en desarrollo.
Jenny Rocio Angarita
Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...