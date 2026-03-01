Mindefensa ordenó desmantelar las bandas de ‘Nueva Generación’ y ‘Los Flacos’ en norte del Valle

Durante el consejo de seguridad fueron escuchados los alcaldes de Cartago, Sevilla, Versalles, Bolívar, Trujillo, La Unión, Caicedonia, Cartago y Roldanillo, además de la alcaldesa de Dagua.

Ante la serie de desapariciones, homicidios, extorsión y la expansión de organizaciones criminales, que afectan a los habitantes de municipios en el norte del Valle del Cauca, el Ministro de Defensa, la cúpula militar, Fuerza Pública y alcaldes, definieron medidas que serán implementadas en el corto plazo para fortalecer la seguridad y restablecer la tranquilidad en estos territorios.

Entre las acciones a desarrollar, se creo una Comisión Especial de la Fiscalía que estará atendiendo los casos de desaparición que se han presentado en Cartago, así como la llegada de 200 policías en el mes de abril al Valle, para contrarrestar las acciones delictivas.

Igualmente, la Armada confirmó la llegada de dos naves para combate fluvial que reforzará las medidas de seguridad en el puerto de Buenaventura”.

En este sentido, el ministro de Defensa Pedro Sánchez aseveró que en “el norte del Valle están los grupos que se nutren del narcotráfico y buscan generar violencia como ‘Nueva Generación’ y ‘Los Flacos’, para lo cual la orden es desmantelarlos”.

Reducción homicidios

El ministro de Defensa destacó una reducción del 7% en sicariato en el Valle del Cauca y del 10% a nivel nacional, una reducción del 80% en masacres y del 9% en extorsiones.

“Pero nos preocupa porque hay mucha gente que no denuncia la extorsión, los invitamos a que llamen al 147 del Gaula. El terrorismo también se redujo en 67%, pero entre más nos acerquemos a las elecciones, los terroristas van a intentar afectar”, anotó.

Pedro Sánchez destacó la inversión de la Gobernación de más de 120 mil millones para fortalecer las capacidades de la fuerza pública con tecnología, comunicaciones y los avances para la ampliación de sistema de vigilancia con 466 cámaras.

Por información que permita la captura de cabecillas de estructuras criminales como alias ‘Mordisco’, ‘Yefry Hurtado’, ‘Óscar Barreto’ y de Los Flacos alias ‘La Flaca’, se activó una bolsa de recompensa.