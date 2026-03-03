Antioquia conmemorará el 8M con álbum pedagógico y conciertos en tres municipios

Antioquia

La conmemoración del Día Internacional por los Derechos de las Mujeres en Antioquia incluirá este año la distribución de un álbum pedagógico en instituciones educativas públicas, conciertos en tres municipios, conversatorios sobre equidad de género y jornadas de servicios para mujeres.

La actividad central será la circulación del álbum “Mujeres: Trayectorias que cambian el mundo”, una publicación que recopila la vida y aportes de 100 mujeres con trayectoria municipal, departamental, nacional e internacional.

El material será entregado en colegios públicos del departamento y está dirigido a niños, niñas y adolescentes como herramienta pedagógica para trabajar referentes femeninos y discutir estereotipos de género en el aula.

Conciertos y jornadas territoriales

La programación incluye tres eventos principales en:

Giraldo – 14 de marzo

San Carlos – 21 de marzo

Maceo – 11 de abril

En estos municipios se realizarán jornadas de oferta institucional con atención psicojurídica y servicios del Sistema del Cuidado, dirigidas a mujeres de organizaciones, colectivos y ciudadanía en general.

Cada jornada cerrará con un Concierto por los Derechos de las Mujeres, con la participación de la Orquesta Departamental de Antioquia y cantautoras del colectivo La Nave.

Además, se desarrollarán conversatorios sobre equidad de género con participación de autoridades locales para abordar avances y retos en la garantía de derechos en cada territorio.

Actividades en el Valle de Aburrá

En el Valle de Aburrá se realizarán intervenciones en estaciones del Metro de Medellín: La Estrella, Sabaneta, Envigado y Bello.

También se distribuirán afiches conmemorativos para realizar pegatones en los 125 municipios del departamento como parte de la campaña asociada al 8M.

Según la Secretaría de las Mujeres, la conmemoración busca generar reflexión pública sobre las brechas de género persistentes y promover acciones que aporten a la garantía de derechos.

La agenda se desarrollará durante marzo y se extenderá hasta el 11 de abril, combinando actividades culturales, pedagógicas y de atención institucional en distintos territorios de Antioquia.