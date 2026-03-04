Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

04 mar 2026 Actualizado 23:49

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Entretenimiento

El actor John Leguizamo se une a Scarlett Johansson en la nueva película de terror de ‘El exorcista’

El filme será escrito y dirigido por Mike Flanagan, guionista de ‘Ouija: el origen del mal’ y ‘Doctor Sueño’.

TODAY -- Pictured: John Leguizamo on Monday, April 10, 2023 -- (Photo by: Nathan Congleton/NBC via Getty Images) / NBC

TODAY -- Pictured: John Leguizamo on Monday, April 10, 2023 -- (Photo by: Nathan Congleton/NBC via Getty Images)

Matheo

El actor, comediante y productor de cine colombiano John Leguizamo se unirá a Scarlett Johansson en la nueva película de terror de ‘El exorcista’.

El cineasta estadounidense Mike Flanagan, conocido por su trabajo en el género del terror en películas como ‘Ouija: el origen del mal’ y ‘Doctor Sueño’, dirigió, produjo y escribió el guion de la nueva película.

Lea también: El presidente Donald Trump compró deuda de Netflix en medio de la lucha de Paramount por Warner Bros

El filme no será un remake ni una secuela, sino que está ambientado en el universo de ‘El Exorcista’.

Aunque los detalles de la trama se mantienen en secreto, se sabe que Johansson interpreta a una madre y Leguizamo podría interpretar a un antagonista.

Le puede interesar: Harry Styles habla por primera vez sobre la muerte de su excompañero de One Direction Liam Payne

La película será estrenada en cines en poco más de un año, el 12 de marzo de 2027.

Leguizamo estará acompañado, además de Johansson, por Laurence Fishburne, más conocido por su papel de Morfeo en la trilogía de ‘Matrix’.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir