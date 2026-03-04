El actor John Leguizamo se une a Scarlett Johansson en la nueva película de terror de ‘El exorcista’

El actor, comediante y productor de cine colombiano John Leguizamo se unirá a Scarlett Johansson en la nueva película de terror de ‘El exorcista’.

El cineasta estadounidense Mike Flanagan, conocido por su trabajo en el género del terror en películas como ‘Ouija: el origen del mal’ y ‘Doctor Sueño’, dirigió, produjo y escribió el guion de la nueva película.

El filme no será un remake ni una secuela, sino que está ambientado en el universo de ‘El Exorcista’.

Aunque los detalles de la trama se mantienen en secreto, se sabe que Johansson interpreta a una madre y Leguizamo podría interpretar a un antagonista.

La película será estrenada en cines en poco más de un año, el 12 de marzo de 2027.

Leguizamo estará acompañado, además de Johansson, por Laurence Fishburne, más conocido por su papel de Morfeo en la trilogía de ‘Matrix’.