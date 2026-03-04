Indagan si presunto implicado en homicidio de hermanas en Malambo habría pertenecido a una guerrilla

Centro de Servicios Judiciales para Adolescentes (CESPA), en este lugar será aprehendido un menor, al parecer, implicado en el hecho. Foto: Caracol Radio.

La Policía Metropolitana de Barranquilla está investigando si uno de los presuntos implicados en los asesinatos de las hermanas, menores de edad, en Malambo, habría pertenecido a una guerrilla.

Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Esta línea investigativa fue confirmada por el propio general Miguel Andrés Camelo, comandante de la Mebar. “El menor que está siendo objeto de este proceso investigativo manifestó que en su momento había hecho parte de uno de estos grupos ilegales, sin embargo, esto está siendo verificado”.

El oficial también dijo que la otra persona capturada por el caso, quien es mayor de edad, fue detenido por el delito de secuestro extorsivo.

Igualmente, dijo que la localización e identificación de estas dos personas, que estarían vinculadas en el doble homicidio, fueron detenidas en un centro asistencial, a donde habrían llegado luego de sufrir lesiones durante un accidente de tránsito.

Recompensa

Caracol Radio conoció que estos sujetos luego de, presuntamente, cometer los hechos, estaban realizando piques ilegales en el municipio de Puerto Colombia, donde se habrían caído y posteriormente arribado a la Clínica Altos del Prado, donde estaban siendo atendidos.

También durante una rueda de prensa en el Comando de la Policía, Yesid Turbay, secretario de Seguridad del Distrito, dijo que están ofreciendo una recompensa de hasta 20 millones de pesos para personas que den más información del caso.