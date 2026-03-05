Judicializaron a un hombre por torturar y secuestrar a su esposa por seis meses en Medellín

Imagen de referencia de violencia contra la mujer. / demaerre

Medellín

La Fiscalía General de la Nación judicializó a un hombre de 36 años señalado de someter a actos de tortura a su compañera sentimental en el barrio Robledo, en Medellín.

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, la víctima, una mujer de 34 años, habría sido sometida durante al menos seis meses a violencia física, verbal y psicológica por parte del presunto agresor.

Las labores de policía judicial evidenciaron que la situación se agravó en febrero de este año. Según el material probatorio, el hombre habría amarrado y amordazado a la mujer dentro de la vivienda que compartían junto a sus hijos menores de edad, para luego golpearla repetidamente.

La Fiscalía también señaló que el procesado le habría cortado el cabello y las cejas, además de causarle múltiples heridas con un arma cortopunzante. Asimismo, presuntamente le quemó sus partes íntimas con una cuchara caliente, lo que le generó graves lesiones.

Los hechos más recientes ocurrieron el 18 de febrero, cuando la mujer logró escapar de la vivienda luego de una nueva golpiza que, al parecer, le propinó el señalado agresor.

Tras su denuncia, la Fiscalía avanzó en la investigación que permitió su judicialización.

Detalles de la captura

Una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) le imputó los delitos de tortura agravada, secuestro simple y violencia intrafamiliar.

Aunque el procesado no aceptó los cargos, un juez de control de garantías acogió la solicitud del ente acusador y ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.