Judicializan a hombre por asesinar y abandonar en una caja el cuerpo de una mujer en Medellín

Capturan al hombre que asesinó y abandonó en una caja el cuerpo desmembrado de una mujer en Medellín. Foto: Fiscalía.

Medellín

La Fiscalía General de la Nación llevó ante un juez a Martín Alonso Garcés Carvajal, de 56 años, señalado de haber torturado y asesinado a una mujer en hechos registrados entre el 26 y el 30 de diciembre de 2024 en Medellín.

Según la investigación de las autoridades, el hombre contactó a la mujer con el argumento de informarle sobre el supuesto robo de un celular en el local comercial donde ella trabajaba. Después de ese encuentro, fue observado trasladándola en una motocicleta.

El material probatorio, que incluye grabaciones de cámaras de seguridad, indica que la víctima permaneció bajo su control durante cuatro días. Posteriormente, su cuerpo fue hallado desmembrado dentro de una caja abandonada en vía pública del barrio Campo Valdés, en la comuna 4, Aranjuez. En el lugar también fueron encontrados prendas de vestir, un reloj de hombre y una camándula.

Captura e imputación

Testigos aseguraron que el presunto agresor habría regresado al sitio de trabajo de la víctima tras el crimen y realizó comentarios relacionados con lo sucedido, incluso insinuando que podría atacar a otras mujeres.

La captura se produjo durante un operativo de registro y allanamiento en una vivienda del sector San José de la Cima, en el barrio Manrique. Allí las autoridades incautaron una tarjeta SIM, tres cuerdas de amarre, ropa interior femenina y varias camándulas.

Un fiscal de la Seccional Medellín le imputó los delitos de tortura y homicidio agravado. Garcés Carvajal no aceptó los cargos y un juez de control de garantías ordenó su reclusión en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.