MinTransporte socializa en Mompox proyecto vial Mompox–Pinillos

La ministra de Transporte, Mafe Rojas, llegó al municipio de Mompox para socializar con la comunidad el proyecto de mejoramiento de la vía Mompox–Pinillos, una obra estratégica del programa Vías para la Paz del Gobierno Nacional que busca fortalecer la conectividad y las oportunidades de desarrollo en el sur del departamento de Bolívar.

El proyecto contempla una inversión de $166.114 millones para intervenir 15 kilómetros del corredor vial, una intervención priorizada dentro de una vía que tiene 38 kilómetros de longitud total y que durante años ha representado dificultades de movilidad para las comunidades de la región.

“Hoy estamos en Mompox socializando con la comunidad el proyecto vial Mompox–Pinillos, una obra del programa Vías para la Paz que representa una inversión de más de $166 mil millones para mejorar la conectividad del sur de Bolívar. Este proyecto no solo permitirá mejorar la movilidad entre los municipios, también facilitará el transporte de productos, fortalecerá el turismo y generará nuevas oportunidades para las comunidades de esta región”, aseguró la ministra de Transporte, Mafe Rojas.

Con la ejecución de este proyecto se espera beneficiar a cerca de 80.000 habitantes de la región, mejorando la movilidad entre los municipios de Mompox y Pinillos, facilitando el transporte de productos agrícolas, el acceso a servicios y el impulso del turismo en esta zona histórica del país.

Actualmente el proceso se encuentra en fase de licitación pública, con adjudicación y firma del contrato previstapara finales de marzo lo que permitiráavanzar hacia el inicio de las obras.

Con esta intervención se espera reducir los tiempos de viaje a cerca de una hora y quince minutos, mejorando las condiciones de transitabilidad y la seguridad vial para las comunidades que utilizan este corredor.

El proyecto también contempla acciones de gestión ambiental, social y predial, con una inversión cercana a $17.226 millones, destinadas a garantizar el desarrollo responsable de la obra, incluyendo procesos de licenciamiento ambiental, manejo sostenible del proyecto, gestión con las comunidades y adquisición predial cuando sea necesario.

“Este proyecto hace parte del compromiso del Gobierno Nacional de cerrar brechas históricas de conectividad en los territorios. Con la vía Mompox–Pinillos estamos llevando infraestructura que mejora la movilidad de las comunidades, fortalece la economía local y conecta a esta región con más oportunidades de desarrollo”, afirmó la ministra.

La iniciativa hace parte del programa Vías para la Paz, una de las principales apuestas del Gobierno Nacional para cerrar brechas históricas de conectividad en el país. Este programa contempla una inversión cercana a $15 billones, con la intervención de 1.550 kilómetros de vías y la generación de más de 417.000 empleos en diferentes regiones del territorio nacional.

Durante la socialización con la comunidad, la ministra de Transporte destacó la importancia de avanzar en proyectos que transformen la movilidad y las oportunidades en los territorios.

El Ministerio de Transporte reiteró que continuará avanzando en proyectos de infraestructura que permitan mejorar la conectividad, impulsar el desarrollo regional y llevar más oportunidades a los territorios.