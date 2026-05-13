El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Cientos de desplazados por enfrentamientos entre grupos armados en Linares, Nariño

Fredy Andrés Gámez, secretario de Gobierno de Nariño, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar de la ola de desplazamientos en medio de la confrontación de grupos armados en el municipio de Linares.

Asimismo, se refirió al toque de queda en el municipio de Los Andes.

Escuche la entrevista completa aquí: