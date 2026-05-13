Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

13 may 2026 Actualizado 17:15

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM WPasto

Cientos de desplazados por enfrentamientos entre grupos armados en Linares, Nariño

Cientos de desplazados por enfrentamientos entre grupos armados en Linares, Nariño

Cientos de desplazados por enfrentamientos entre grupos armados en Linares, Nariño

00:00:0003:33
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Claudia

Pasto
Añadir Caracol Radio en Google

Fredy Andrés Gámez, secretario de Gobierno de Nariño, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar de la ola de desplazamientos en medio de la confrontación de grupos armados en el municipio de Linares.

Asimismo, se refirió al toque de queda en el municipio de Los Andes.

Escuche la entrevista completa aquí:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escucha el audio

00:00:0003:33
Descargar

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir