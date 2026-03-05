¿Ecuador rompe relaciones con Cuba?, Daniel Noboa expulsa embajador cubano en Quito

El gobierno de Daniel Noboa declaró persona non grata al embajador de Cuba en el país y expulsó a toda la misión diplomática de la isla sin dar explicaciones. (Foto: Caracol Radio / Getty)

El gobierno de Ecuador expulsó al embajador de Cuba en Quito, Basilio Gutiérrez, y le dio un plazo de 48 horas para abandonar el país junto a toda su misión diplomática, informó la cancillería.

El presidente Daniel Noboa, un cercano aliado en la región del mandatario estadounidense Donald Trump, se alinea a las políticas tomadas por Washington para endurecer el bloqueo sobre Cuba.

Antes de esta decisión, Ecuador ordenó terminar las funciones del embajador José María Borja en La Habana.

48 horas

Sin detallar razones, la cancillería ecuatoriana declaró persona “non grata” a Gutiérrez y concedió “un plazo de 48 horas (...) para que el embajador y todos los funcionarios de esa Misión Diplomática abandonen el territorio nacional”, según un comunicado.

La expulsión ocurre a días de la reunión que tendrá Trump con los gobernantes de Argentina, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Ecuador y Honduras en Miami el 7 de marzo.

Luego de esta decisión, varios militares fuertemente armados y policías caminar por los exteriores de la embajada cubana en Quito.

¿Qué explicó Ecuador?

Según el comunicado, Ecuador ampara la decisión en la Convención de Viena, que le permite a un Estado declarar persona non grata a un miembro del personal diplomático en “cualquier momento y sin tener que exponer los motivos de su decisión”.

¿Qué respondió Cuba?

La cancillería cubana calificó este miércoles la decisión del gobierno ecuatoriano como un “acto inamistoso” que “no parece casual” en un momento donde Estados Unidos aumenta la presión y sanciones contra isla comunista.

“Se trata de un acto inamistoso y sin precedentes, que daña significativamente las históricas relaciones” entre los dos países, afirma la nota divulgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano.

“No parece casual que haya sido tomada en un contexto caracterizado por el reforzamiento de la agresión de los Estados Unidos contra Cuba y de las fuertes presiones del gobierno de ese país a terceros Estados para que se sumen a esa política”, agrega la diplomacia cubana.

“Parrillada de papeles”

Noboa publicó un corto video en X en el que se observa a un hombre en la terraza del edificio donde funciona la embajada quemando papeles.

“Parrillada de papeles”, escribió en mandatario sin dar más detalles.

La relación entre Washington y Quito se ha afianzado desde 2023, cuando Noboa asumió el poder. Ambos países sostienen cooperación en materia de seguridad e inteligencia para la lucha contra el narcotráfico.

Trump dijo a finales de febrero que estudia una “toma de control amistosa” de Cuba al tiempo que impone desde inicios de año un bloqueo energético a la isla comunista, ubicada a solo 150 kilómetros de la costa de Florida.

Washington considera a Cuba una “amenaza excepcional” para la seguridad nacional estadounidense.