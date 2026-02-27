El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“El pueblo de Cuba está obsesionado con la libertad, ya son 67 años de represión”: Ibrahim Bosch

En las últimas horas fue noticia internacional que la Tropa Guardafrontera cubana mató a cuatro tripulantes de una lancha rápida procedente de Estados Unidos que no obedeció cuando se le dio el alto en aguas territoriales y abrió fuego contra la embarcación policial, informó el Ministerio del Interior (Minint).

El comunicado oficial se confirmó que otras seis personas de la lancha rápida resultaron heridas en el intercambio, así como “el comandante de la embarcación cubana”, en la que patrullaban en total cinco personas.

Las autoridades cubanas indicaron además que todos los lesionados “fueron evacuados y recibieron asistencia médica”.

En ese sentido, Ibrahim Bosch López, presidente del Partido Republicano de Cuba, habló en 6AM W de Caracol Radio con Julio Sánchez Cristo.

Sobre el tema de la lancha, Bosch dijo que “no sabíamos absolutamente nada. El Partido Republicano de Cuba es una organización netamente política, no orienta este tipo de acciones, pero no controla a la membresía que es muy grande. La única información que existe hasta el momento es la de la tiranía, que no es creíble, no es seria”, afirmó.

¿Hay obsesión por la libertad?

“El pueblo de Cuba está obsesionado con la libertad, no era solo ese grupo, ustedes tienen que ver manifestaciones constantemente y actos públicos, son 67 años en Cuba, hay una represión brutal, todos los cubanos están obsesionados con la libertad”, puntualizó.

Sobre el ataque en la lancha confirmó que: “es una desproporción lo que se hizo, porque estamos hablando de un banco militar con un grupo de personas que ellos no tenían, si tenían la certeza y es verdad lo que dicen, entonces ellos no sabían por qué no lo previeron, si no lo previeron, entonces es un crimen premeditado”, concluyó.

