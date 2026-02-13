Régimen cubano y sanciones de Estados Unidos: los responsables de la grave crisis en la isla

En entrevista con 6AMW, Ricardo Torres, experto en energía y doctor en Economía de la Universidad de La Habana, señaló que tanto el régimen de Cuba como las sanciones y amenazas de Estados Unidos sobre la isla son los grandes responsables del agravamiento de la crisis en el país caribeño.

Por una parte, el gobierno cubano ha “descuidado la infraestructura eléctrica”, lo que ha llevado a una crisis que, según Torres, lleva más de seis años, con apagones diarios de aproximadamente 16 horas.

La mayor parte de las inversiones terminaron en el sector turístico, olvidando al eléctrico, aseguró el investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Americana de Washington D.C.

Otro factor interno es el poco mantenimiento que ha realizado el régimen cubano a las plantas eléctricas, las cuales “salen de línea constantemente”, y las malas inversiones, dijo Torres, explicando que ha habido una falta de inversión del gobierno cubano en energía, pero sí ha “invertido mucho” en fuerzas armadas “para supuestamente enfrentar una invasión de Estados Unidos”.

Estados Unidos también es responsable de la crisis actual

Torres, que ha testificado sobre asuntos cubanos ante la Comisión de Comercio Internacional de EE. UU., aseguró que “hay una acción directa de parte de Estados Unidos” que interrumpe los envíos de petróleo a la isla, agravando la crisis energética.

El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó el pasado 29 de enero una orden ejecutiva que da vía libre a nuevos aranceles para todos los países que vendan o suministren petróleo a Cuba, como Venezuela, México y Rusia.

Estos países “tienen comercio importante con Estados Unidos y no quieren verse sometidos a aranceles que encarezcan sus productos”, por lo que varios de esos países, como México y Venezuela, suspendieron temporalmente el suministro de petróleo a La Habana.

“Aproximadamente el 60% de toda la energía que se consume en Cuba es importada. Tiene una matriz eléctrica que es muy dependiente de combustibles fósiles: petróleo crudo, fuelóleo, diésel”, afirmó Torres, añadiendo que, si se interrumpen las importaciones de combustibles, “el país llega a un punto en el cual es difícil sostener actividad productiva, es difícil sostener la vida”.

¿Cuánto tiempo puede aguantar Cuba con la situación actual?

Torres argumentó que es “difícil” dar un pronóstico sobre cuánto tiempo le queda a la isla en la crisis actual, explicando que “el gobierno cubano no publica datos oficiales sobre inventarios ni importaciones”, complicando así el análisis del futuro de Cuba.

Sin embargo, aclaró que esto es a “corto plazo en todo caso, no estamos hablando de un año, posiblemente ni siquiera de seis meses. De todas maneras quiero apuntar, hay todavía muchos elementos a tener en cuenta en esta situación que está en desarrollo”, como la posible ayuda humanitaria (que incluiría petróleo) de Rusia a pesar de las amenazas de Trump.

Pero “un país no podría estar viviendo durante mucho tiempo de ayuda humanitaria”, sentenció.