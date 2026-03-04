Capturados integrantes del ELN que suministraban armamento a “Los Shottas” en Buenaventura

En el operativo fueron incautados fusiles, un revolver, proveedores, una granada de fragmentación, munición de diferentes calibres y elementos como chalecos tipo arnés, botas y uniformes.

En un allanamiento adelantado por las autoridades en el corregimiento San Cipriano, zona rural del puerto de Buenaventura, fueron detenidos cuatro integrantes del Ejército de Liberación Nacional, ELN.

Según información de inteligencia, el armamento estaría destinado a fortalecer el componente sicarial y de extorsión de “Los Shotas”, organización que mantiene injerencia en puntos de acopio y tráfico de estupefacientes en el Distrito de Buenaventura y hace parte de los diálogos de Paz Urbana con el gobierno Nacional.

Con esta acción se afecta la cadena de abastecimiento ilegal de armas en el puerto, impactando directamente a una de las estructuras responsables del aumento de homicidios en el Pacífico.

Este operativo impacta de manera directa las capacidades logísticas y de expansión criminal de estas estructuras, debilitando su accionar violento y su capacidad criminal de estas estructuras, debilitando su accionar violento y su capacidad de intimidación contra la población civil.