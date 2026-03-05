San Rafael: Sicarios entraron a una a asesinar a un hombre y quien murió fue la hermana

San Rafael- Antioquia

En zona rural del municipio de San Rafael, Oriente de Antioquia, durante un ataque armado, una mujer murió y un hombre quedó herido; este último alcanza a ser llevado a un centro médico. De los homicidas aún no se tienen mayores datos.

Según el reporte del caso entregado por las autoridades, dos sicarios encapuchados irrumpieron en una vivienda en la vereda Balsas donde estaban varias personas. Al parecer, el objetivo de los agresores era asesinar a un joven de 21 años, quien recibió cinco impactos de bala. La hermana trató de evitar el ataque y también fue impactada con arma de fuego. La víctima fue identificada como Maryluz Quinchía García, de 32 años.

Sobre los agresores aún no se ha emitido ninguna información adicional, mientras que el caso entró en proceso investigativo para esclarecerlo; por ahora no se tiene reporte sobre una hipótesis oficial, pero se especula que este ataque pueda estar relacionado con ajuste de cuentas entre grupos ilegales del territorio.