Así quedo la nueva Junta Directiva de la Asociación de Personeros del Catatumbo
Javier Ascanio de Hacarí preside la APC.
Catatumbo
En el municipio de Ocaña se llevó a cabo el encuentro de los personeros de la región del Catatumbo y los municipios del sur del departamento de Cesar, quienes sesionaron para elegir la nueva Junta Directiva de su asociación.
Los representantes del Ministerio Público en esta región, eligieron a los personeros de Hacarí, La Playa y Ábrego en Norte de Santander, así como a la personera de Gonzáles en el Cesar, para que conformaran esta junta.
Más información
En ese orden de ideas, la Junta Directiva para el periodo 2026 - 2027 quedó conformada de la siguiente manera:
- Javier Ascanio - Personero de Hacarí
- Yamil Velásquez - Personero de La Playa de Belén
- Antonio Rodríguez - Personero de Ábrego
- Luisa Santana - Personera de Gonzáles (Cesar)
“Asumo este reto con la convicción de que la unión de nuestras personerías es la fuerza que garantiza la justicia social. Durante este año, mi compromiso será ser una voz firme, trabajando hombro a hombro con cada personero para que el Catatumbo sea un territorio de paz, protección y oportunidades para todos”, dijo Javier Ascanio.
Jenny Márquez
Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...