Tensión comercial Colombia -Ecuador pone en riesgo insumos médicos y tratamientos renales

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

SALUD

La llamada “guerra de aranceles” entre Colombia y Ecuador ya comienza a tener efectos en el sector salud, especialmente para pacientes ecuatorianos con enfermedades renales que dependen de insumos y medicamentos provenientes de la industria colombiana.

Clara Rodríguez, directora de la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica (ASCIF) advirtió en diálogo con 6AMW de Caracol Radio que la decisión de incrementar aranceles entre el 30% y el 50% pone en riesgo el abastecimiento de medicamentos y dispositivos médicos en el vecino país.

Según explicó la dirigente gremial, Colombia exporta a Ecuador más de 70 millones de dólares anuales en medicamentos e insumos hospitalarios, incluyendo:

Medicamentos terminados.

Dispositivos médicos.

Materiales de envase y empaque para la producción farmacéutica.

Rodríguez señaló que el impacto no sería únicamente económico, sino sanitario: “El riesgo grande es la escasez de insumos y medicamentos en Ecuador”, afirmó.

Impacto económico para Colombia

Aunque la afectación directa sería más fuerte para el sistema de salud ecuatoriano, la industria colombiana también enfrentaría consecuencias significativas si no se restablecen condiciones comerciales viables.

El aumento arancelario, según el gremio, rebasa cualquier acuerdo comercial previo y podría representar pérdidas millonarias para:

• El sector farmacéutico nacional.

• Fabricantes de dispositivos médicos.

• Empresas de insumos que hacen parte de la cadena de abastecimiento en salud.

En ese sentido el gremio insiste en activar mecanismos institucionales de diálogo, especialmente a través de la Comunidad Andina, de la cual hacen parte ambos países.

La petición central es excluir medicamentos e insumos médicos de la disputa arancelaria para evitar afectaciones directas a los pacientes.

Industria nacional y acercamientos con India

En medio de este panorama, el Gobierno colombiano ha adelantado acercamientos con India, potencia farmacéutica mundial.

Desde el sector consideran positiva la cooperación internacional, siempre que no se limite a la importación de medicamentos, sino que contemple:

• Transferencia de tecnología.

• Producción local de medicamentos de alto costo.

• Fortalecimiento de la industria nacional.