Laura Miranda requiere con urgencia medicamentos para evitar el rechazo de su trasplante

Socha

Laura Miranda, una joven de 19 años oriunda del municipio de Socha, permanece hospitalizada desde el 25 de febrero en la Fundación Cardioinfantil, luego de presentar complicaciones en su proceso posterior a un trasplante de hígado realizado hace casi dos años.

La paciente perdió su hígado por una hepatitis severa y logró acceder al trasplante gracias a la donación de órganos de un joven fallecido en un accidente en Bogotá. Desde entonces, su estabilidad dependía del uso permanente de medicamentos inmunosupresores para evitar el rechazo del órgano. Sin embargo, según relató la propia Laura, la interrupción en la entrega del tratamiento afectó su salud. “El medicamento es muy indispensable porque me ayuda a bajar las defensas para que mi enfermedad no vuelva a atacar el hígado y poder estar estable”, afirmó.

Sobre su estado actual, explicó: “Estoy hospitalizada desde el miércoles. Mi hígado se inflamó porque no tenía los medicamentos, pero en este momento estoy estable gracias a los médicos que me atendieron mientras consigo los demás”. También advirtió que la falta del tratamiento podría generar nuevas complicaciones: “Puedo tener otro rechazo, puede volver a inflamarse mi hígado y empezar a cicatrizar por no tomar el medicamento”.

Medicamentos requeridos con urgencia

Tacrolimus 1 mg: tres dosis cada 12 horas.

tres dosis cada 12 horas. Azatioprina 50 mg: dos tabletas diarias.

dos tabletas diarias. Prednisolona 5 mg: ocho tabletas diarias.

“Se pueden comunicar con nosotros y allí les damos toda la información para que nos ayuden a recolectar el medicamento”, señaló, quien hizo un llamado a la solidaridad de la comunidad para evitar el rechazo del trasplante y proteger su salud.