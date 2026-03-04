Secretaría de Educación de Tunja y estudiantes del Gran Colombiano logran acuerdos con el PAE

La reunión entre la Secretaría de Educación de Tunja, estudiantes, padres de familia y directivos del Gimnasio Gran Colombiano se realizó en las instalaciones de la institución / Foto: Suministrada.

Tunja

Luego de más de 12 horas de diálogo entre estudiantes, padres de familia, docentes y directivos del Gimnasio Gran Colombiano, se alcanzaron acuerdos clave frente a las inquietudes sobre la implementación de la doble jornada y la calidad de los alimentos suministrados en el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

El secretario de Educación de Tunja, Daniel Moreno Álvarez, explicó que los compromisos quedaron consignados en un acta y serán objeto de seguimiento por un comité especial.

Compromisos alcanzados

Asignación académica: Se evaluará la propuesta presentada por docentes y directivos, garantizando el cumplimiento de la jornada única y la permanencia de las seis horas laborales. El equipo técnico de la Secretaría notificará las disposiciones legales correspondientes al rector este viernes.

Se evaluará la propuesta presentada por docentes y directivos, garantizando el cumplimiento de la jornada única y la permanencia de las seis horas laborales. El equipo técnico de la Secretaría notificará las disposiciones legales correspondientes al rector este viernes. Programa de Alimentación Escolar (PAE): Se reforzará la supervisión del suministro de alimentos, tras algunas inconformidades reportadas. Padres y estudiantes participarán activamente en la vigilancia, y se habilitará un canal de comunicación para recibir PQRs relacionadas con el servicio.

Se reforzará la supervisión del suministro de alimentos, tras algunas inconformidades reportadas. Padres y estudiantes participarán activamente en la vigilancia, y se habilitará un canal de comunicación para recibir PQRs relacionadas con el servicio. Convivencia escolar y laboral: Se establecieron lineamientos para mejorar la comunicación entre rector, docentes, padres y estudiantes. Con el apoyo de FOMAC, se conformarán los comités de convivencia laboral y escolar, además de las remisiones al comité municipal.

Se establecieron lineamientos para mejorar la comunicación entre rector, docentes, padres y estudiantes. Con el apoyo de FOMAC, se conformarán los comités de convivencia laboral y escolar, además de las remisiones al comité municipal. Comisión accidental de seguimiento: Se conformó una comisión integrada por representantes estudiantiles, docentes, padres de familia, directivos, el secretario de Educación y entes de control. Esta instancia se reunirá cada 15 días para verificar el cumplimiento de los acuerdos.

Acompañamiento institucional

La Personería de Tunja participó en la reunión como garante de derechos y en ejercicio de control preventivo. Según Moreno Álvarez, su presencia fue fundamental para dar legitimidad al proceso y asegurar que los compromisos tengan un respaldo institucional.

Con estos acuerdos, la comunidad educativa espera avanzar hacia una mejor implementación de la jornada única y un fortalecimiento del PAE, garantizando condiciones óptimas para estudiantes y docentes.