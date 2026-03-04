Ofrecen 100 millones por responsables del homicidio de la madre de secretaria del alcalde de Andes

Andes, Antioquia

La Gobernación de Antioquia ofreció hasta 100 millones de pesos de recompensa por información que permita identificar y capturar a los responsables del homicidio de Adriana María Naranjo Vergara, ocurrido al mediodía del 3 de marzo en Andes, en el Suroeste del departamento.

De acuerdo con las autoridades, la mujer se movilizaba en un vehículo de transporte rural tipo chiva o escalera, en el corregimiento de Santa Rita, cuando fue interceptada por hombres armados que le dispararon en repetidas ocasiones.

La víctima era la madre de la secretaria de la Alcaldía, hecho que ha generado consternación en la comunidad.

Llamado a la denuncia ante las autoridades

El secretario de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia, BG (r) Luis Eduardo Martínez Guzmán, rechazó el crimen y aseguró que se adelantan operativos para dar con los responsables.

“Los ojos y los oídos de la Fuerza Pública es la comunidad. La ciudadanía se dio cuenta quién cometió este hecho, vio los asesinos, vio el vehículo o la motocicleta en que se desplazaban. Necesitamos características morfológicas, placas de la motocicleta, por dónde huyeron, que nos den pistas”, indicó el secretario de Seguridad de Antioquia.

Las denuncias pueden realizarse a través de las líneas habilitadas por las autoridades y la línea 123.

Las autoridades avanzan en la recolección de material probatorio y en el análisis de cámaras de seguridad para establecer las circunstancias del ataque y dar con el paradero de los responsables.