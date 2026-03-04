Obras en hangar de coches eléctricos de Nuevo Chambacú registran avances del 50%

La Alcaldía de Cartagena avanza en la construcción del hangar para los 62 coches eléctricos del Centro Histórico, en el Complejo Nuevo Chambacú. El alcalde Dumek Turbay visitó las obras de la edificación del patio-taller que operará el nuevo sistema de coches que sustituyó definitivamente los carruajes de tracción animal.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Cabe recordar que el proyecto incorporará una estación de carga solar con 244 paneles fotovoltaicos y capacidad para cargar hasta 60 baterías de manera simultánea.

Esta obra, liderada por la Secretaría de Infraestructura del Distrito y gerenciada integralmente por Edurbe, es parte esencial de la operación de los 62 coches eléctricos que reemplazaron por completo los antiguos carruajes de tracción animal, dignificando los recorridos turísticos al fomentar el respeto y el bienestar de los caballos.

La infraestructura se construye al lado del Complejo Deportivo Nuevo Chambacú, contiguo al lote de Ligas Menores y a un costado de la Carrera 14 de Torices, donde se habilitará un patio–taller de más de 2.850 metros cuadrados con áreas especializadas para mantenimiento, lavado, abastecimiento y maniobras de los vehículos.

El proyecto, cuyo valor asciende a los 7 mil millones de pesos, contempla la construcción de una bodega en estructura metálica con un área en planta de 2500 m2 aproximadamente, donde estos coches tendrán su lugar de recarga, mantenimiento y lavado.

En la actualidad, el proyecto presenta un avance del 50% donde actividades como el trazado, replanteo, cimentación y la estructura metálica ya fueron concluidos.

En estos momentos, se trabaja en la colocación de la placa de contrapiso en concreto y la cubierta; y la gestión de servicios públicos.

Es importante recalcar que el patio taller contará con un sistema de paneles solares que le permitirá ser un proyecto sostenible y amigable con el medio ambiente.

Uno de los componentes más destacados es la estación de carga solar que tendrá una potencia instalada de 150 kWh, alimentada por 244 paneles fotovoltaicos ubicados en la cubierta del hangar.

Este sistema permitirá la carga simultánea de hasta 60 baterías, listas para intercambio inmediato, asegurando una operación continua, limpia y alineada con las metas de sostenibilidad y modernización de la administración distrital.La obra debe estar concluida en la segunda semana del mes de abril, según cronograma de obra.

Una vez culminado los trabajos, Cartagena contará con una infraestructura moderna, eficiente y acorde con la imagen patrimonial de la ciudad.