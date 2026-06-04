Cayó alias “Coquito” en Villanueva- Bolívar: presuntamente tenía dos kilos de marihuana

En medio de operativos de registro y control adelantados por la zona de atención policial, fue capturado en flagrancia un hombre conocido con el alias de “Coquito”, de 39 años, en el barrio Villa Camila del municipio de Villanueva.

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Durante el procedimiento policial, los uniformados presuntamente le encontraron en su poder dos kilos de marihuana, sustancia que al parecer sería destinada para la comercialización y distribución ilegal en esta población del norte de Bolívar.

La acción policial se desarrolló como parte de las estrategias que buscan combatir el tráfico local de estupefacientes y reducir los factores que afectan la convivencia y seguridad ciudadana.

De acuerdo con las autoridades, alias “Coquito” registra anotaciones judiciales por diferentes delitos, situación que será tenida en cuenta dentro del proceso investigativo que se adelanta en su contra.

El capturado y la sustancia incautada fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, mientras se define su situación judicial.

“Seguimos fortaleciendo los controles y operativos en todos los municipios del departamento para evitar que los estupefacientes lleguen a nuestros barrios y afecten la tranquilidad de las comunidades. Invitamos a los ciudadanos a seguir denunciando cualquier hecho relacionado con el microtráfico”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.