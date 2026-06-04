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04 jun 2026 Actualizado 16:45

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Conozca los cinco escenarios deportivos que entregará Gobernación de Bolívar

Los estadios de béisbol están ubicados en Cartagena y Arjona

Gobernación de Bolívar

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En el municipio de Arjona y los barrios cartageneros de Las Gaviotas, El Socorro, Santa Rita y Los Cerros, avanza la construcción de cinco estadios para béisbol menor, en los que se formarán los futuros ‘grandes ligas’.

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Graderías con capacidad para más de 700 espectadores, grama sintética, iluminación, cerramiento, locales comerciales, entre otras características, tendrán estos escenarios deportivos.

“Aquí en Bolívar se juega la mejor pelota de Colombia. Y los pelaos tienen derecho a practicarla en escenarios deportivos primer nivel, así que vamos a entregar estos 5 estadios que ya están avanzados. La vamos a sacar del estadio con estas obras”, anotó el gobernador Yamil Arana.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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