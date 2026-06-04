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04 jun 2026 Actualizado 12:19

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Joven de 23 años fue ultimado a disparos en el barrio Amberes de Cartagena

Según la policía, el fallecido se dedicaba al hurto a mano armada

Colprensa

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En el barrio Amberes, Cuarto Callejón, el miércoles 3 de junio de 2026 siendo aproximadamente a las 10:30 p.m. se presentó el homicidio de Ángel Gabriel Roa Castro, de 23 años de edad y natural de Cartagena, quien fue trasladado a un centro asistencial donde falleció.

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Testigos del sector manifestaron que dos sujetos en una motocicleta se le acercaron al occiso, el parrillero desenfundó un arma de fuego y le disparó en varias ocasiones.

Al hoy finado le registra una anotación judicial por el delito de porte ilegal de armas de fuego (2023) y, al parecer, dijo la Policía Nacional que se dedicaba al hurto a mano armada.

Realizaron la inspección técnica a cadáver funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal (Sijin).

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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