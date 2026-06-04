Capturan a un hombre por receptación y recuperan 13 semovientes bovinos en Magangué

En una operación orientada a combatir el abigeato en el departamento de Bolívar, uniformados de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental lograron la captura de un hombre por el delito de receptación y la recuperación de 13 semovientes bovinos en zona rural de Magangué.

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El procedimiento se desarrolló en el corregimiento La Ventura, donde los policías adelantaban actividades de control y verificación. Durante la intervención fueron hallados los bovinos, cuyo valor comercial supera los 33 millones de pesos.

Gracias a este resultado operativo se logra reducir la afectación generada por el hurto de ganado, una de las principales preocupaciones de los productores y ganaderos de la región.

Los semovientes recuperados quedaron a disposición de las autoridades competentes para los trámites correspondientes, mientras que el capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el delito de receptación.

“El compromiso de nuestros Carabineros y policías rurales es permanente para proteger el patrimonio de los ganaderos bolivarenses. Este resultado refleja el trabajo articulado que venimos desarrollando para prevenir y contrarrestar el abigeato en todo el departamento”, expresó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

La Policía Nacional invitó a la ciudadanía a denunciar de manera oportuna cualquier actividad sospechosa relacionada con el hurto o comercialización ilegal de ganado, contribuyendo así a la seguridad y tranquilidad del sector rural.