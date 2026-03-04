Incendios forestales mantienen en alerta a municipios de Boyacá

Varios incendios forestales mantienen en alerta a organismos de socorro en el departamento de Boyaca, especialmente en los municipios de Tota y Pesca. Las emergencias han requerido la intervención de la Defensa Civil, Bomberos y comunidad local para evitar la expansión de las llamas.

Giovanni Romero, funcionario de la Defensa Civil, informó que en la vereda La Puerta, en Tota, el incendio ha afectado aproximadamente dos hectáreas de pino. «...En el momento lo está atendiendo la Defensa Civil Colombiana con apoyo de las organizaciones de Duitama y Nobsa. Aproximadamente tenemos una afectación de dos hectáreas...», explicó, señalando que al cierre del reporte el fuego no estaba totalmente controlado.

En el municipio de Pesca, el alcalde reportó que el incendio iniciado en las veredas Toledo y Llano Grande ha sido controlado en un 97%. «...Tristemente debemos manifestar que, según versiones extraoficiales, habría sido por manos criminales...», indicó el mandatario, al referirse a posibles quemas intencionales para ampliación de potreros.

Las autoridades informaron que el caso fue puesto en conocimiento del punto de atención de la Fiscalía y de la Policía Nacional para adelantar las investigaciones correspondientes. Mientras tanto, los organismos de gestión del riesgo mantienen monitoreo permanente y reiteran el llamado a evitar quemas que puedan desencadenar nuevas emergencias ambientales.