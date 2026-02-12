Hipopótamos, río en alerta y elecciones: los temas de Barrancabermeja

El nivel del río Magdalena vuelve a ser la principal preocupación en Barrancabermeja.

Durante el más reciente Comité Distrital de Gestión del Riesgo se confirmó que se mantiene la alerta naranja por el aumento del caudal.

El monitoreo se mantiene porque podría incrementarse en los próximos días por el frente frío que afecta el norte del país.

Las autoridades pidieron especial cuidado a las comunidades ribereñas. Recomienda evitar exponerse en el río y reportar cualquier emergencia a la línea 324 380 8821, habilitada las 24 horas.

Otro de los temas sobre la mesa fue la presencia de hipopótamos en el corregimiento El Centro. Las autoridades ambientales mantienen monitoreo en la zona y han realizado capacitaciones a las familias para que mantengan distancia.

Desde la Secretaría de Ambiente también se solicitó activar el protocolo con la Corporación Autónoma de Santander para capturar y reubicar al animal, debido al riesgo que representa para la comunidad y para especies como el manatí.

Por último, el Distrito revisó el plan de contingencia para la jornada electoral del próximo 8 de marzo. La idea, según explicó el secretario de Seguridad, es garantizar que las votaciones se desarrollen sin contratiempos y con acompañamiento de los organismos de socorro en caso de cualquier eventualidad.