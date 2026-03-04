Guatapé suma $3.000 millones en aulas nuevas y avanza en 200 soluciones de vivienda

Guatapé, Antioquia

La Gobernación de Antioquia confirmó una inversión superior a los 3.000 millones de pesos en infraestructura educativa en Guatapé y el avance de cerca de 200 soluciones de vivienda en el municipio, entre casas nuevas y mejoramientos.

En educación, entró en funcionamiento un nuevo bloque en la Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar, sede bachillerato.

La obra incluye cuatro aulas nuevas y unidades sanitarias en dos niveles, beneficiando directamente a 695 estudiantes que durante años estudiaron en espacios reducidos.

“Ya habían pasado muchos años sin contar con salones nuevos. Ahora son más amplios y podemos estar más cómodos y atentos”, explicó Manuela López, estudiante de grado 11, quien aseguró que antes los grupos debían acomodarse en salones estrechos.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, afirmó que en el municipio se han invertido “un poco más de 3.000 millones de pesos” en infraestructura educativa.

“Sabemos que los recursos del departamento son limitados, pero hemos coadyuvado a un esfuerzo que lidera el alcalde y que permite tener una infraestructura educativa soñada”, señaló.

Durante la jornada también se visitó el restaurante escolar, que ahora entrega alimentación en caliente tras una adecuación realizada por la Alcaldía.

Según el mandatario, el departamento pasó de financiar 130 días de atención del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en administraciones anteriores a más de 180 días en la actual, y aseguró que la inversión en el programa se ha quintuplicado frente al cuatrienio pasado.

Vivienda: casas nuevas y mejoramientos

En paralelo, la administración departamental y la Alcaldía avanzan en cerca de 200 soluciones habitacionales en Guatapé.

En el proyecto Espíritu Santo fueron formalizadas 60 viviendas de interés social. “Es un sueño que tenemos todos los colombianos: tener casa propia. Tener una casa es tranquilidad y esperanza para nuestros hijos”, dijo Deisy Johana Buitrago, una de las beneficiarias.

En Colores de Miramar se entregaron escrituras a familias que lograron cerrar su proceso financiero tras años de ahorro y gestión de subsidios.

“Nos pusimos una meta y fueron muchos sacrificios. Hoy estamos muy felices”, afirmó Johana Ríos Quintero.

Además de las viviendas nuevas, se ejecutan más de 120 mejoramientos que incluyen adecuaciones en pisos, cocinas y condiciones estructurales básicas, especialmente en hogares de adultos mayores y familias vulnerables.

“Si no hubiese sido por la concurrencia entre municipio y gobernación, muchas de esas familias no tendrían cómo conquistar el sueño de tener casa propia”, agregó el gobernador.

Con estas intervenciones, Guatapé concentra inversiones simultáneas en educación, alimentación escolar y vivienda, tres frentes que impactan directamente la permanencia estudiantil, las condiciones de habitabilidad y el gasto mensual de las familias.