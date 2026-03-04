A prisión hombre judicializado por secuestrar y torturar a su compañera sentimental en Medellín

Medellín, Antioquia

Un juez de control de garantías envió a prisión a un hombre de 36 años señalado de secuestrar y someter a actos de tortura a su compañera sentimental en hechos ocurridos en el barrio Robledo, en Medellín.

La decisión se adoptó luego de que una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía General de la Nación le imputara los delitos de tortura agravada, secuestro simple y violencia intrafamiliar.

Durante las audiencias preliminares, el procesado no aceptó los cargos.

De acuerdo con la investigación, la víctima, una mujer de 34 años, habría sido sometida durante al menos seis meses a constantes agresiones físicas, verbales y psicológicas por parte del hoy judicializado.

Las agresiones se habrían registrado en la vivienda que compartían junto a sus hijos menores de edad.

Según el material probatorio recopilado por la Fiscalía, la situación se agravó en febrero de este año cuando el hombre presuntamente la amarró, amordazó y golpeó en repetidas ocasiones.

Además, le habría cortado el cabello y las cejas, la habría atacado con un arma cortopunzante y le habría quemado sus partes íntimas con una cuchara caliente, hechos que configuran el delito de tortura agravada.

Las autoridades indicaron que el pasado 18 de febrero la mujer logró huir del inmueble tras una nueva golpiza y denunciar lo ocurrido ante las autoridades, lo que permitió activar el proceso investigativo y materializar la captura del presunto agresor.

El juez acogió la solicitud de la Fiscalía e impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, al considerar que el procesado representaría un riesgo para la víctima y para la comunidad mientras avanza el proceso penal.

El caso continúa en etapa judicial, mientras la Fiscalía avanza en la consolidación del acervo probatorio que sustentará la acusación formal.