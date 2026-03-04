Autoridades capturan a cuatro personas por extorsión en Itagüí y evitan pago de $50 millones

Medellín

En un operativo conjunto entre la Policía Nacional de Colombia, el Gaula y la Fiscalía General de la Nación, en articulación con la Alcaldía de Itagüí, fueron capturadas cuatro personas señaladas de extorsionar a una comerciante en el municipio de Itagüí.

Según las autoridades, los delincuentes —dedicados a la delincuencia común— intimidaban a la víctima mediante llamadas en tiempo real y el envío de fotografías de armas de fuego, exigiéndole el pago de 50 millones de pesos a cambio de no atentar contra su integridad. Dos de los implicados trabajaban en el mismo sector, lo que les facilitó obtener imágenes y videos para presionar a la comerciante, haciéndose pasar por integrantes de grupos ilegales.

“Estos delincuentes tenían como perfil criminal intimidar a esta víctima enviándole fotografías de armas de fuego, haciéndole llamadas extorsivas en tiempo real. Un delincuente conocido como José Padrón, otro delincuente conocido como Sergio Luis, otro delincuente conocido como Carlos, estaban cometiendo esta conducta de extorsión”, afirmó el Brigadier General Henry Yesid Bello Cubides,

Gracias a la denuncia oportuna a la línea 165 y al seguimiento del Gaula, los cuatro hombres, extranjeros, fueron sorprendidos en flagrancia cuando esperaban recibir el dinero. Los capturados quedaron con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por el delito de extorsión agravada.

Más información A prisión hombre judicializado por secuestrar y torturar a su compañera sentimental en Medellín

Las autoridades destacaron que en 2026 se ha registrado una reducción en los casos de extorsión, aunque reiteraron el llamado a denunciar.