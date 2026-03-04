Fonseca anuncia su primer Estadio El Campín con “Fonseca en la Casa”: concierto histórico en Bogotá

El cantautor colombiano Fonseca, ganador de nueve Latin GRAMMY® y nominado en tres ocasiones al GRAMMY®, anunció oficialmente su concierto más ambicioso hasta la fecha: “Fonseca en la Casa”, un espectáculo que tendrá lugar el sábado 24 de octubre de 2026 en el Estadio El Campín de Bogotá.

El anuncio llega después de una campaña de expectativa en redes sociales que transformó espacios cotidianos en íconos de la ciudad, revelando que su casa —metafóricamente— siempre ha sido Bogotá.

La narrativa inició con una imagen simple: una puerta entreabierta en una vivienda típica bogotana. Al cruzarla, el público descubría escenarios emblemáticos de la capital. El jardín se convertía en el Jardín Botánico de Bogotá; la biblioteca, en el Centro Felicidad Chapinero; la mesa y la barra hacían referencia a la vibrante oferta gastronómica y nocturna de la ciudad; y la terraza revelaba el Mirador La Paloma, uno de los puntos más especiales para ver el atardecer capitalino. Todo reforzaba un mensaje: Bogotá es su hogar.

Este concepto evoluciona ahora hacia su máxima expresión: El Campín será “la casa” de miles de seguidores, un recinto simbólico para un artista que ha construido su carrera en sintonía con la ciudad donde nació. Bogotá no solo fue el lugar donde descubrió su voz, sino donde entendió que la música podía unir generaciones, ritmos y mundos culturales. En sus calles aprendió a escuchar; en sus escenarios, a contar historias; y en su público, a encontrar propósito.

Con más de 25 años de trayectoria, Fonseca ha consolidado una relación única con la capital. En su gira más reciente, más de 100.000 personas asistieron a sus conciertos en Bogotá, una cifra que anticipa lo que será esta nueva cita inolvidable.

Tras agotar varias veces el Movistar Arena, el salto a El Campín simboliza tanto crecimiento artístico como emocional: la casa se expande.

“Fonseca en la Casa” fue concebido como una experiencia donde, incluso en un estadio, el espectador se sienta cercano, manteniendo la esencia íntima del concepto original.

El 24 de octubre de 2026, Bogotá no solo asistirá a un concierto: abrirá la puerta de su casa para celebrar a uno de sus artistas más representativos.