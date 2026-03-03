Carlos Vives lidera “Somos Más”, el himno oficial de Telemundo para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Carlos Vives se convierte en la figura central de “Somos Más”, el himno oficial de Telemundo para la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, una colaboración inédita en la que el artista samario reúne a Emilia, Wisin y Xavi para crear uno de los proyectos musicales más ambiciosos del año.

Desde su concepción, “Somos Más” fue un proyecto guiado por la visión creativa de Vives. El colombiano asumió el liderazgo musical buscando un sonido que representara no solo a los tres países anfitriones —Estados Unidos, México y Canadá— sino también a la comunidad latina en todas sus formas. “Nos propusimos crear una canción que realmente nos representara a todos”, aseguró Vives, resaltando el espíritu de unión que inspira al tema.

El himno tuvo su primer gran momento durante los Premios Billboard de la Música Latina 2025, donde los cuatro artistas lo interpretaron en vivo por primera vez. La presentación dejó ver la propuesta estética del proyecto: ritmos fusionados, energía caribe y un mensaje que recorre generaciones, algo que hace parte del sello artístico de Vives.

“Somos Más” destaca por combinar el sonido orgánico característico del colombiano con el estilo urbano de Wisin, el pop contemporáneo de Emilia y la frescura melódica de Xavi. Según Vives, esta mezcla refleja la diversidad y la riqueza cultural que convoca el fútbol: unidad, celebración y emoción compartida.

La participación de Vives en este proyecto consolida su posición como una de las voces más influyentes de la música latina, ahora al frente del himno que acompañará a millones de aficionados en la antesala del evento deportivo más importante del planeta.

“Somos Más” no solo es una canción: es el mensaje de unión que Carlos Vives llevará al mundo durante la Copa Mundial 2026™.