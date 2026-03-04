Fiscalía prioriza Barranquilla y Soledad por posibles delitos electorales

Desde Barranquilla, el director Seccional de Fiscalías Atlántico, Daniel Gómez Acuña, confirmó que el ente investigador abrió una iniciativa ante posibles hechos que podrían afectar la jornada electoral en la capital del Atlántico y Soledad.

“No se recibió denuncia, se abrió una iniciativa investigativa que lo hicimos con la Policía Nacional por una serie de mensajes que aparecieron en redes sociales, Facebook, Whatsapp, haciendo manifestaciones de un grupo delictivo estructural diciendo que aquel que colocara en sus fachadas letreros alusivos a candidatos o a partidos políticos sería sometido a una serie de multas y de ahí otro tipo de consecuencias”, sostuvo Gómez Acuña.

El funcionario señaló que, pese a la gravedad de los mensajes difundidos, no hubo denuncias formales por parte de las organizaciones políticas. “A los partidos se les pidió que por favor colocaran las denuncias y se siguió insistiendo en las distintas comisiones o reuniones del equipo de seguimiento electoral y no la hubo”, afirmó.

El representante del organismo agregó que también se conoció otro caso relacionado con presuntas presiones a conductores. “Hubo una manifestación de un grupo de taxistas donde tenían prohibido tener algún tipo de publicidad alusiva a otros candidatos, tenía que ser un solo candidato y también con sanciones de multa o represalias de mayor rango”, explicó.

Frente a estos hechos, detalló las acciones adoptadas por las autoridades judiciales: “Se tomaron una investigación, entrevistas y se sometió al C4, a la unidad de delitos informáticos o al centro de investigaciones informáticas. Todo el análisis y el bloqueo de cuentas tanto de redes sociales para que no se generara más la divulgación de ese tipo de mensajes y por eso no se volvieron a conocer”.

El director seccional también advirtió que, tras las verificaciones realizadas, surgieron inconsistencias sobre la supuesta estructura criminal mencionada en redes.

“El grupo delictivo al cual se le estaba haciendo referencia se produjo una contradicción. Entonces digamos que hay algunas cosas que sí son comportamientos delictivos y algunas que sí son algún tipo de iniciativas personales de algunas personas que quieren hacerle daño a la jornada electoral, a la libertad del sufragante”, sostuvo.

En cuanto a la priorización territorial, explicó que se basó en análisis técnicos y antecedentes históricos. “Primero, el mapa de calor de la registraduría nacional que nos señala claramente Barranquilla y Soledad. Y segundo, porque nuestros analistas precisamente en esta sala hicimos una reunión de mirar por algunos antecedentes, por algunas situaciones que se han recogido históricamente, escoger esos otros municipios para priorizarlos”, concluyó.