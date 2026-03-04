El exBeatle Ringo Starr anuncia su nuevo álbum ‘Long Long Road’ y lanza el tema “It’s Been Too Long”

El músico, cantautor, actor y exbaterista de los Beatles, Ringo Starr, anunció este martes su próximo álbum, ‘Long Long Road’, y lanzó el primer sencillo, “It’s Been Too Long”.

Este será el vigésimo segundo álbum de estudio de Starr, que saldrá a la venta el 24 de abril.

Es el segundo álbum country de Ringo Starr, que llegará poco más de un año después de su último disco, ‘Look Up’ de 2025, y que también será producido por el exguitarrista de Bob Dylan, T Bone Burnett.

“Tengo la suerte de tener a T Bone en mi vida ahora mismo y de trabajar conmigo en estos discos. Después de grabar el último disco, que me encanta escuchar, este simplemente surgió. Me gusta decir que a veces doy los pasos correctos, como si pudiera ir a la izquierda o a la derecha en cualquier momento, y uno de los aciertos fue colaborar con T Bone para Look Up, y ahora para este, al que llamo Long Long Road, porque he recorrido un largo camino”, dijo Starr en un comunicado.

Starr grabó ‘Long Long Road’ en Nashville y trabajó con muchos de los mismos músicos que lo ayudaron en ‘Look Up’.

El nuevo disco contará con colaboraciones de Sheryl Crow y St. Vincent.